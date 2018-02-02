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Ольга Бузова провела день "о котором мечтает каждый артист"
Популярная телеведущая Ольга Бузова недавно вернулась в Россию после десятидневного курорта и продолжила вести активную медийную жизнь. В своем блоге она отметила, что прожила день "о котором мечтает каждый артист".


Ольга Бузова провела день "о котором мечтает каждый артист"


Все свое время после отпуска Ольга Бузова проводит на репетициях, спектаклях и самых разных мероприятий, которые лишают её всякого отдыха и даже сна. Так, она практически без перерыва работает в сфере шоу-бизнеса. Также артистка не забывает делиться своими эмоциями с подписчиками посредством публикаций в Instagram.

В одной из своих последних записей артистка сообщила, что недавно у неё прошел день, "о котором мечтает каждый артист". "Сегодня у меня был настоящий праздник, день, о котором мечтает каждая знаменитость, каждый артист. Я очень благодарна своим любимым людям из "Дом-2", друзьям и близким за то, что они были со мной рядом. Мне очень повезло, что вы рядом", - сообщила артистка.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 10:58
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