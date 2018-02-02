Ольга Бузова провела день "о котором мечтает каждый артист"
Популярная телеведущая Ольга Бузова недавно вернулась в Россию после десятидневного курорта и продолжила вести активную медийную жизнь. В своем блоге она отметила, что прожила день "о котором мечтает каждый артист".
Все свое время после отпуска Ольга Бузова проводит на репетициях, спектаклях и самых разных мероприятий, которые лишают её всякого отдыха и даже сна. Так, она практически без перерыва работает в сфере шоу-бизнеса. Также артистка не забывает делиться своими эмоциями с подписчиками посредством публикаций в Instagram.
В одной из своих последних записей артистка сообщила, что недавно у неё прошел день, "о котором мечтает каждый артист". "Сегодня у меня был настоящий праздник, день, о котором мечтает каждая знаменитость, каждый артист. Я очень благодарна своим любимым людям из "Дом-2", друзьям и близким за то, что они были со мной рядом. Мне очень повезло, что вы рядом", - сообщила артистка.
Все свое время после отпуска Ольга Бузова проводит на репетициях, спектаклях и самых разных мероприятий, которые лишают её всякого отдыха и даже сна. Так, она практически без перерыва работает в сфере шоу-бизнеса. Также артистка не забывает делиться своими эмоциями с подписчиками посредством публикаций в Instagram.
В одной из своих последних записей артистка сообщила, что недавно у неё прошел день, "о котором мечтает каждый артист". "Сегодня у меня был настоящий праздник, день, о котором мечтает каждая знаменитость, каждый артист. Я очень благодарна своим любимым людям из "Дом-2", друзьям и близким за то, что они были со мной рядом. Мне очень повезло, что вы рядом", - сообщила артистка.
Автор: Артемова Светлана