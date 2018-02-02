СМИ: Анна Грачевская загорает топлес в Таиланде
Анна Грачевская во время отдыха в Таиланде загорает топлес. О том, что телеведущая располагается за рубежом в подобном виде сообщает starhit.ru, отмечая наличие снимков от неуказанного источника.
«На самом деле прилетела не просто отдыхать, а пройти программу оздоровления и похудения. Прилично набрала вес, теперь пью по 12 полезных соков ежедневно и никакой еды, занимаюсь йогой, медитацией, аквааэробикой. Постоянно приходит врач, проверяет состояние организма. Тружусь сегодня над собственным физическим и моральным состоянием. Живем на вилле площадью 500 квадратных метров на Пхукете», - рассказала Грачевская в Instagram.
Телеведущая созналась, что прежде отдыхала на данном курорте. Она отметила, что у неё приятные впечатления от Таиланда, поэтому она в этот раз посетила курорт с семьей почти на полный месяц. Программа похудения длится 21 день. Невзирая на то, что Анна Грачевская выбрала достаточно уединенное место для собственного отдыха, ей 5-летняя дочь нашла для себя развлечение. Она участвует в записях видеоблога своей матери.
«На самом деле прилетела не просто отдыхать, а пройти программу оздоровления и похудения. Прилично набрала вес, теперь пью по 12 полезных соков ежедневно и никакой еды, занимаюсь йогой, медитацией, аквааэробикой. Постоянно приходит врач, проверяет состояние организма. Тружусь сегодня над собственным физическим и моральным состоянием. Живем на вилле площадью 500 квадратных метров на Пхукете», - рассказала Грачевская в Instagram.
Телеведущая созналась, что прежде отдыхала на данном курорте. Она отметила, что у неё приятные впечатления от Таиланда, поэтому она в этот раз посетила курорт с семьей почти на полный месяц. Программа похудения длится 21 день. Невзирая на то, что Анна Грачевская выбрала достаточно уединенное место для собственного отдыха, ей 5-летняя дочь нашла для себя развлечение. Она участвует в записях видеоблога своей матери.
Автор: Валерий Антонов