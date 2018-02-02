Дом-2: Экс-участница проекта Анастасия Лисова родила первенца
Анастасия Лисова, экс-участница телешоу «Дом-2», родила ребёнка. О рождении первенца девушка сообщила во всемирной сети, выложив фотоснимок с дочерью, мужем и врачом в личном аккаунте в Instagram, роды прошли в специализированном медцентре «Мать и дитя».
Бывшая участница популярного российского телепроекта в деталях рассказывала подписчикам о том, как протекает процесс её беременности. Девушка периодически информировала фанатов о своём самочувствии. Фолловеры с радостью узнали о том, что Лисова из Чебоксар стала мамой. Информация о радостном событии размещена в личном микроблоге телезвезды, сообщение вызвало многочисленные отклики пользователей Сети.
«Я желаю каждой девушке, чтобы она ощутила такое же количество положительных эмоций в этот Чудесный день, как и Я!», - написала Анастасия Лисова. Вслед за этим молодая мама отметила, что у неё в семье родилась прекрасная девочка. Экс-участница телестройки и её супруг «нереально рады счастью».
Бывшая участница популярного российского телепроекта в деталях рассказывала подписчикам о том, как протекает процесс её беременности. Девушка периодически информировала фанатов о своём самочувствии. Фолловеры с радостью узнали о том, что Лисова из Чебоксар стала мамой. Информация о радостном событии размещена в личном микроблоге телезвезды, сообщение вызвало многочисленные отклики пользователей Сети.
«Я желаю каждой девушке, чтобы она ощутила такое же количество положительных эмоций в этот Чудесный день, как и Я!», - написала Анастасия Лисова. Вслед за этим молодая мама отметила, что у неё в семье родилась прекрасная девочка. Экс-участница телестройки и её супруг «нереально рады счастью».
Автор: Семен Зайцев