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В России покупатели предпочитают белые автомобили Ford
Аналитики рассказали, что среди россиян, купивших в прошлом году новые автомобили Ford, наибольшей популярностью пользовался белый цвет. На втором и третьих местах оказались черный и серебристый.

В России покупатели предпочитают белые автомобили Ford


По словам специалистов, предпочтения российских клиентов компании Ford соответствуют общемировым тенденциям. Сотрудники предприятия Axalta, выпускающего лакокрасочные покрытия для автоиндустрии, считают, что самыми популярными цветами для новых транспортных средств стали белый, черный серебристый или же серый.

Если говорить в целом о цветовых предпочтениях российских клиентов, то они чаще предпочитают серый серебристому. Белой окраски отдали предпочтения 36% покупателей. В этом цвете в РФ наибольшей популярностью пользовались модели Ford Focus и Ford Fiesta. На втором месте в рейтинге находятся черный и серые цвета, получившие по 18% реализованных машин. Ford Focus в таком оттенке предпочли 29% клиентов.

У покупателей Ford Kuga серый цвет пользовался практически такой же популярностью, как и белый. Что касается черного, то в него был окрашен практически пятый кроссовер.

Тройку лидеров замкнул серебристый металлик. В общероссийском рейтинге он занял вторую позицию с результатом 20%, но среди автомобилей Ford на его долю пришлось только 19% реализованных транспортных средств. Наиболее популярной моделью в данном оттенке стала Ford EcoSport (14,5%).

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:17
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