Обновленный внедорожник Chevrolet Tahoe доступен в России
В Россию доставили обновленную версию внедорожника Tahoe от марки Chevrolet. До Модель относится к линейке 2018 года. Все покупатели уже могут увидеть автомобиль в дилерском центре компании «Авилон».
Крупный 7-местный кроссовер в этот раз представлен потенциальным потребителям в комплектации с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, отличающейся более плавной работой. Помимо этого, для Tahoe 2018 увеличили мощность силового агрегата с заявленным объемом в 6,2 л. По новым паспортным данным, он может генерировать 426 лошадиные силы.
В салоне внедорожника американской марки был представлен проекционный дисплей, а также существенно изменилась приборная панель. Помимо прочего, отмечается пересмотр ряда наименований комплектаций. В частности, наиболее популярная из ни теперь известна как Premier, хотя ранее представлялась дилерами марки с названием LT.
Крупный 7-местный кроссовер в этот раз представлен потенциальным потребителям в комплектации с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, отличающейся более плавной работой. Помимо этого, для Tahoe 2018 увеличили мощность силового агрегата с заявленным объемом в 6,2 л. По новым паспортным данным, он может генерировать 426 лошадиные силы.
В салоне внедорожника американской марки был представлен проекционный дисплей, а также существенно изменилась приборная панель. Помимо прочего, отмечается пересмотр ряда наименований комплектаций. В частности, наиболее популярная из ни теперь известна как Premier, хотя ранее представлялась дилерами марки с названием LT.
Автор: Валерий Антонов