BMW приостановила выпуск «заряженного» седана M550i
BMW временно приостановила выпуск своего «заряженного» седана M550i. Причиной стали новые экологические стандарты WLTP, до которых модель не дотягивает. Сведения появились в BMW Blog.
Осенью вступят в силу стандарты WLTP, которые сменят устаревшие нормы NEDC. По протоколу, двигатели автомобилей должны иметь фильтр твердых частиц, но баварские производители не успели оснастить ими бензиновые твин-турбо установки V8 объемом на 4,4 литра (462 л.с.).
Компании разрешили устранить недостатки BMW M550i к июлю, но производитель решил не торопиться и приостановить серийный выпуск седана. Оказалось, что под капотом автомобиля недостаточно свободного пространства для установки дополнительных частей. Теперь инженерам придется менять местоположение навесных агрегатов.
Ранее сообщалось о модернизации BMW 7 Series 2019.
Осенью вступят в силу стандарты WLTP, которые сменят устаревшие нормы NEDC. По протоколу, двигатели автомобилей должны иметь фильтр твердых частиц, но баварские производители не успели оснастить ими бензиновые твин-турбо установки V8 объемом на 4,4 литра (462 л.с.).
Компании разрешили устранить недостатки BMW M550i к июлю, но производитель решил не торопиться и приостановить серийный выпуск седана. Оказалось, что под капотом автомобиля недостаточно свободного пространства для установки дополнительных частей. Теперь инженерам придется менять местоположение навесных агрегатов.
Ранее сообщалось о модернизации BMW 7 Series 2019.
Автор: Джанабилова Татьяна П