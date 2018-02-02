На автосалоне в Чикаго дебютирует концепт-кар Nissan 370Zki
Японский автоконцерн Nissan анонсировал дебют своего нового концепт-кара, который получил название 370Zki. Модель выйдет в свет уже 10 февраля в Чикаго.
На данный момент о будущем автомобиле неизвестно почти ничего. Так, сейчас представители раскрыли журналистам лишь название машины. Сообщается, что основой для концепт кара послужит купе автомобиля модели 370Z.
Специалисты сообщают, что подобные автомобили довольно распространены в на северных континентах земного шара, но в подавляющем большинстве случаев это относится к автобусам и другим крупногабаритным авто. Так, если специалисты изменят конструкцию шасси, то под капотом новинки можно будет заметить 3,7-литровый двигатель, который "выжимает" из себя 322 л.с. По предварительным данным, речь идет не о серийном производстве, в отличии от концепт-кара Murano и X-Trail.
На данный момент о будущем автомобиле неизвестно почти ничего. Так, сейчас представители раскрыли журналистам лишь название машины. Сообщается, что основой для концепт кара послужит купе автомобиля модели 370Z.
Специалисты сообщают, что подобные автомобили довольно распространены в на северных континентах земного шара, но в подавляющем большинстве случаев это относится к автобусам и другим крупногабаритным авто. Так, если специалисты изменят конструкцию шасси, то под капотом новинки можно будет заметить 3,7-литровый двигатель, который "выжимает" из себя 322 л.с. По предварительным данным, речь идет не о серийном производстве, в отличии от концепт-кара Murano и X-Trail.
Автор: Артемова Светлана