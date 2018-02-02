В Санкт-Петербурге задержан виновник смертельного ДТП
В минувшую среду, 31 января, сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали водителя, который стал спровоцировал смертельное ДТП. Сообщается, что на проспекте Большевиков в Невском районе он наехал на 75-летнюю женщину. Информация обнародована на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Северной столице.
Авария была зафиксирована около полудня около полудня. Водитель, пребывающий за рулем автомобиля Mazda, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на пенсионерку. Полученные травмы оказались настолько серьёзными, что она скончалась на месте. Что касается водителя иномарки, то он бросил транспортное средство на месте инцидента, а сам скрылся.
В тот же день правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину в аэропорту Пулково, когда тот пытался улететь из Санкт-Петербурга. Им оказался 32-летний иностранец.
По факту случившегося уже инициировано уголовного дела в соответствии со статьей 254 УК РФ. Правоохранители продолжают проводить следственные мероприятия. Сообщается, что подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.
Авария была зафиксирована около полудня около полудня. Водитель, пребывающий за рулем автомобиля Mazda, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на пенсионерку. Полученные травмы оказались настолько серьёзными, что она скончалась на месте. Что касается водителя иномарки, то он бросил транспортное средство на месте инцидента, а сам скрылся.
В тот же день правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину в аэропорту Пулково, когда тот пытался улететь из Санкт-Петербурга. Им оказался 32-летний иностранец.
По факту случившегося уже инициировано уголовного дела в соответствии со статьей 254 УК РФ. Правоохранители продолжают проводить следственные мероприятия. Сообщается, что подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.
Автор: Валерия Орлова