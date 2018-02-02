Аналитики: Причиной скорого падения доллара является мягкая политика ФРС США
Рубль укрепился к доллару, вместе с тем замечено ослабление к евро. В феврале, по мнению аналитиков, корреляция между двумя парами усилится, это произойдет за счёт продолжающегося укрепления евровалюты на фоне мягкой политики ФРС.
В среду, 31 января, прошло заседание ФРС, на нём было утверждено решение оставить процентную ставку без каких-либо изменений. Аналитики компании «Альпари» заявляют, что укрепление российского рубля в отношении доллара будет проходить на фоне укрепления позиций сводной евровалюты. Ранее регулятор США дал положительную оценку экономической ситуации, сложившейся в стране. Было подтверждено намерение повысить ставку три раза к 31 декабря 2018 года. Первое запланированное увеличение ключевой ставки в США произойдет в марте нынешнего года. По мнению экспертов, несмотря на заявления о намерениях, риторика глав ФРС была выражена в мягких тонах.
Это не вызвало существенного колебания американской денежной единицы на рынке, он продолжает дешеветь, способствуя укреплению позиций евро. Эксперты «Альпари» заявили о возможности надежды, что пара доллар/рубль достигнет отметки 52-53 руб. На фоне этого пара евро/рубль может измениться до уровня 70,70 руб.
В среду, 31 января, прошло заседание ФРС, на нём было утверждено решение оставить процентную ставку без каких-либо изменений. Аналитики компании «Альпари» заявляют, что укрепление российского рубля в отношении доллара будет проходить на фоне укрепления позиций сводной евровалюты. Ранее регулятор США дал положительную оценку экономической ситуации, сложившейся в стране. Было подтверждено намерение повысить ставку три раза к 31 декабря 2018 года. Первое запланированное увеличение ключевой ставки в США произойдет в марте нынешнего года. По мнению экспертов, несмотря на заявления о намерениях, риторика глав ФРС была выражена в мягких тонах.
Это не вызвало существенного колебания американской денежной единицы на рынке, он продолжает дешеветь, способствуя укреплению позиций евро. Эксперты «Альпари» заявили о возможности надежды, что пара доллар/рубль достигнет отметки 52-53 руб. На фоне этого пара евро/рубль может измениться до уровня 70,70 руб.
Автор: Семен Зайцев