Новый внедорожник Jeep получит версии Commander и Grand Commander
Новый внедорожник Jeep поступит на рынок Китая в двух версиях – пятиместная Commander и семиместная Grand Commander. Презентация состоится на автошоу в Пекине. Старт продаж запланирован на вторую половину года.
Под капотом полноприводного Jeep Commander инженеры установят силовую установку объемом на 2 литра, генерирующую отдачу в 234 или 265 «лошадей». Двигатель успешно сочетается с 9-АКПП. В будущем моторная гамма будет расширена, возможно, появится и гибридная модель.
Jeep Commander с колесной базой 1738 мм получит следующие габариты – 4873/1 х 892/1 х 738 мм. Модель укомплектована кожаным салоном, системой помощи при подъеме и спуске, запуском мотора без ключа, функцией автоматической парковки, электронным стояночным тормозом, 6 SRS, системой стабилизации, стандартным мультимедийным комплексом с тачскрином.
Ранее Commander засветился на фото.
Под капотом полноприводного Jeep Commander инженеры установят силовую установку объемом на 2 литра, генерирующую отдачу в 234 или 265 «лошадей». Двигатель успешно сочетается с 9-АКПП. В будущем моторная гамма будет расширена, возможно, появится и гибридная модель.
Jeep Commander с колесной базой 1738 мм получит следующие габариты – 4873/1 х 892/1 х 738 мм. Модель укомплектована кожаным салоном, системой помощи при подъеме и спуске, запуском мотора без ключа, функцией автоматической парковки, электронным стояночным тормозом, 6 SRS, системой стабилизации, стандартным мультимедийным комплексом с тачскрином.
Ранее Commander засветился на фото.
Автор: Джанабилова Татьяна П