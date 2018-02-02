В Ростове на сутки сотни домов отключат от воды
Часть Ростова в течение суток будут лишены подвода воды. Несколько сотен домостроений на территории Пролетарского района города отключат от ресурса, сообщили представители Ростовводоканала.
Отмечается, что неудобства будут продолжаться с 08:30 6 февраля по 08:00 7 февраля. Это затронет все домостроения, расположенные в пределах 23-49 линий - от Комсомольской улицы до Береговой. Помимо этого, будет затронут и микрорайон Красный Аксай.
Отмечается, что неудобства будут продолжаться с 08:30 6 февраля по 08:00 7 февраля. Это затронет все домостроения, расположенные в пределах 23-49 линий - от Комсомольской улицы до Береговой. Помимо этого, будет затронут и микрорайон Красный Аксай.
Автор: Валерий Антонов