В Юбилейном микрорайоне Краснодара 4 автомобиля сгорели прошлой ночью
В Юбилейном микрорайоне Краснодара 4 автомобиля сгорели прошлой ночью. Сотрудники правоохранительных органов отрицают версию о поджоге.
Артем Коноваленко, представитель УМВД России по Краснодарской области, сообщил, что сегодня, 2 февраля, на парковке, которая расположена недалеко от одного из жилых многоэтажных домов, загорелись оставленные хозяевами автомобили. Сообщается, что источником возгорания стали автомобили марок "Toyota", "Renault Logan" и "Volkswagen Polo".
Сообщается, что место происшествия было тщательно проверено сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, версию поджога правоохранители отрицают. На данный момент проводится следственная проверка, назначена экспертиза.
Артем Коноваленко, представитель УМВД России по Краснодарской области, сообщил, что сегодня, 2 февраля, на парковке, которая расположена недалеко от одного из жилых многоэтажных домов, загорелись оставленные хозяевами автомобили. Сообщается, что источником возгорания стали автомобили марок "Toyota", "Renault Logan" и "Volkswagen Polo".
Сообщается, что место происшествия было тщательно проверено сотрудниками правоохранительных органов. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, версию поджога правоохранители отрицают. На данный момент проводится следственная проверка, назначена экспертиза.
Автор: Артемова Светлана