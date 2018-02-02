В Ростове пьяный мужчина пытался отпилить голову своей матери-пенсионерки
22 октября в Ростове пьяный мужчина избил мать и грозил отпилить ей голову при обращении в полицию. Сведения об инциденте, произошедшем на улице Беляева Ворошиловского района, не разглашались во время следствия.
Как сообщают СМИ, избитая сыном пенсионерка сбежала из дома и пряталась у соседей, которые вызвали правоохранителей. Пьяного мужчину после задержания доставили в местное отделение полиции. Подозреваемого допросили. Соседи выступили свидетелями и подтвердили угрозы, звучавшие в адрес пострадавшей от регулярно выпивающего сына.
Уголовное дело заведено сразу по двум статьям: «Нанесение телесных повреждений» и «Угроза убийства». В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит до 2,5 лет тюрьмы.
Ранее в Ростове водитель с ручкой напал на полицейского.
Как сообщают СМИ, избитая сыном пенсионерка сбежала из дома и пряталась у соседей, которые вызвали правоохранителей. Пьяного мужчину после задержания доставили в местное отделение полиции. Подозреваемого допросили. Соседи выступили свидетелями и подтвердили угрозы, звучавшие в адрес пострадавшей от регулярно выпивающего сына.
Уголовное дело заведено сразу по двум статьям: «Нанесение телесных повреждений» и «Угроза убийства». В случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит до 2,5 лет тюрьмы.
Ранее в Ростове водитель с ручкой напал на полицейского.
Автор: Джанабилова Татьяна П