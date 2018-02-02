В Ростовской области мужчина сгорел в собственном автомобиле
В Ростовской области в собственном автомобиле отечественного производства сгорел 58-летний мужчина. Инцидент был зафиксирован в небольшом городе Новочеркасск в ночь на вчера, 1 февраля, на улице Машиностроителей.
О трагедии стало известно только утром в четверг. Супруга ныне погибшего обнаружила, что мужа нет дома, поэтому сразу отправилась на его поиски. Женщина узнала, что ночью сгорел автомобиль ВАЗ-2109, принадлежавший их семьей.
Что касается площади возгорания, то она составила примерно 2 квадратных метра. До прибытия пожарной охраны огонь был ликвидирован. Такими сведениями поделились представители пятого отряда ФПС по региону.
В сгоревшем автомобиле было обнаружено тело 58-летнего местного жителя. Сейчас труп мужчины находится на судмедэкспертизы. Установлением причин случившегося занимаются сотрудники правоохранительных органов.
О трагедии стало известно только утром в четверг. Супруга ныне погибшего обнаружила, что мужа нет дома, поэтому сразу отправилась на его поиски. Женщина узнала, что ночью сгорел автомобиль ВАЗ-2109, принадлежавший их семьей.
Что касается площади возгорания, то она составила примерно 2 квадратных метра. До прибытия пожарной охраны огонь был ликвидирован. Такими сведениями поделились представители пятого отряда ФПС по региону.
В сгоревшем автомобиле было обнаружено тело 58-летнего местного жителя. Сейчас труп мужчины находится на судмедэкспертизы. Установлением причин случившегося занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Автор: Валерия Орлова