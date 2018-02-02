Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018
exclusive / Происшествия

В Санкт-Петербурге на улице Десантников неизвестные подожгли автомобиль
В Санкт-Петербурге на улице Десантников группа неизвестных совершила поджег автомобиля. В Красносельском районе ночью на 2 февраля произвели преступные действия «пироманы», отмечают местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев. О поджоге автомобиля местные жители сообщают на страницах социальных сетей.

В Санкт-Петербурге на улице Десантников неизвестные подожгли автомобиль


Как отмечает женщина, проживающая в домостроении по лице Десантников, ей удалось заметить поджигателей транспортного средства. Она незамедлительно совершила вызов работников противопожарной бригады.

Когда специалисты экстренной службы прибыли к месту инцидента, огонь распространился на другой автомобиль. Транспортное средство было припарковано рядом. Подробности произошедшего определяются работниками профильных ведомств, проводятся экспертизы.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 12:37
Читайте также
Жириновский предложил переименовать Волгоград в
ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остаются в
Синоптики: В Подмосковье ожидают усиление ветра и
Ульяновским курсантам объявлен выговор в качестве
Глава ЦБ подтвердила объединение «Бинбанка» и «ФК
Жители Ростова заметили странный зеленый НЛО
МВФ выступил против повышения минимальной
В начале следующей недели сотни домов Ростова
СМИ: Глава совета директоров «Газпрома» Виктор
В Ростове на сутки сотни домов отключат от воды
Эксперты: Биткоин торгуется на биржах ниже 9
Жена Табакова рассказала об отсутствии у него
Добавление комментария
Последние новости
02.02, 15:15 Жириновский предложил переименовать Волгоград в
02.02, 15:12 ЦБ: Инфляционные ожидания россиян остаются в пределах
02.02, 15:06 СМИ сообщили о воссоединении группы Spice Girls
02.02, 15:05 В Красноярске разыскивают педофила, изнасиловавшего юную
02.02, 15:01 Сексуальная звезда «Playboy» из Ростова-на-Дону Мария
02.02, 14:53 В Новосибирской области маленькая девочка пострадала в
02.02, 14:52 Дети Филиппа Киркорова стали фанатами творчества Валерия
02.02, 14:46 В США задержали одного из создателей игры Counter-Strike
02.02, 14:44 Супруга Александра Кержакова показала подросшего сына
02.02, 14:37 BMW i8 без крыши оказался на 1,5 млн руб дороже купе
02.02, 14:33 Синоптики: В Подмосковье ожидают усиление ветра и метель
02.02, 14:31 Модель Гаянэ Багдарасян показала голые ягодицы в
02.02, 14:27 Похудевшая Ляйсан Утяшева рассказала, что не делала
02.02, 14:25 Xiaomi Redmi 5 получил чип Snapdragon 450, став
02.02, 14:24 Ульяновским курсантам объявлен выговор в качестве
02.02, 14:17 Windows 10 обошла по популярности Windows 7
02.02, 14:17 За рубежом обсуждают таинственный луч света в небе над
02.02, 14:10 В NASA обнаружили следы восьми видов динозавров на плите
02.02, 14:07 В Свердловской области сгорел дом Ельцина
02.02, 14:03 Эксперты: Снижение продаж iPhone из-за падения рынка в