В Санкт-Петербурге на улице Десантников неизвестные подожгли автомобиль
В Санкт-Петербурге на улице Десантников группа неизвестных совершила поджег автомобиля. В Красносельском районе ночью на 2 февраля произвели преступные действия «пироманы», отмечают местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев. О поджоге автомобиля местные жители сообщают на страницах социальных сетей.
Как отмечает женщина, проживающая в домостроении по лице Десантников, ей удалось заметить поджигателей транспортного средства. Она незамедлительно совершила вызов работников противопожарной бригады.
Когда специалисты экстренной службы прибыли к месту инцидента, огонь распространился на другой автомобиль. Транспортное средство было припарковано рядом. Подробности произошедшего определяются работниками профильных ведомств, проводятся экспертизы.
Как отмечает женщина, проживающая в домостроении по лице Десантников, ей удалось заметить поджигателей транспортного средства. Она незамедлительно совершила вызов работников противопожарной бригады.
Когда специалисты экстренной службы прибыли к месту инцидента, огонь распространился на другой автомобиль. Транспортное средство было припарковано рядом. Подробности произошедшего определяются работниками профильных ведомств, проводятся экспертизы.
Автор: Валерий Антонов