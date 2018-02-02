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Санкт-Петербург встал в 7-балльные пробки после снегопада
Сегодня, 2 февраля, в Санкт-Петербурге после снегопада образовались 7-бальные пробки. Это на 4 балла обычного, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Санкт-Петербург встал в 7-балльные пробки после снегопада


Примерно в пол 9 утра на Витебском проспекте образовалась сложная пробка, длина которой составила 3,4 километра. В ней водители потеряли 40 минут своего времени, обычно такие заторы преодолеваются за 20 минут.

В 8 часов утра плотно было на Приморском проспекте, по направлению к центральной части города загруженность составило вместе привычных 5 целых 8 баллов. С 7:50 сервис зафиксировал 8-бальные пробки на Витебском, Литейном и Загородном проспекте.

Пятибальные пробки наблюдались и в 7 утра на Лиговском проспекте, Митрофановское шоссе стояло в заторе, оцененном в 3 балла. Уже в пять часов утра было сложно проехать по Маршала Жукова, Выборгском шоссе, Парашютной и Коломяжской улицах.

Очевидцы сообщили о ДТП под Володарским мостом, которое произошло около девяти часов утра. В шесть часов утра авария была зафиксирована на набережной Обводного канала. Минувшей ночью снег в Санкт-Петербурге убирали свыше 800 единиц спецтехники.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:17
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