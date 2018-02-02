Samsung Galaxy S9 и S9 + получат аккумуляторы от S8 и S8 +
Корейские смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9 + получат аккумуляторы от S8 и S8 +. Фотографии батарей появились на портале Slashleaks благодаря утечке.
После скандала Galaxy Note 7 Samsung, похоже, решила не рисковать, увеличив емкость аккумулятора на обоих своих новых флагштоках: стандартная версия по-прежнему будет иметь аккумулятор емкостью 3000 мАч.
Мощность батареи для Samsung Galaxy S9 Plus составила 3500 мАч, как и у Galaxy S8 Plus. Фотографии содержат номера моделей устройств: SM-G9600 и S9-G965F. Если данные окажутся достоверными, то особой разницы между двумя моделями пользователи не увидят.
По словам представителя компании, Samsung Exynos 9810 SoC, установленный внутри европейской версии, получит высокие графические характеристики с меньшим энергопотреблением. Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 сможет снизить потребление энергии до 15% при одинаковой производительности.
Samsung Galaxy S9 и S9 + со стереодинамиками AKG официально представят на MWC 2018 25 февраля, в Барселоне.
После скандала Galaxy Note 7 Samsung, похоже, решила не рисковать, увеличив емкость аккумулятора на обоих своих новых флагштоках: стандартная версия по-прежнему будет иметь аккумулятор емкостью 3000 мАч.
Мощность батареи для Samsung Galaxy S9 Plus составила 3500 мАч, как и у Galaxy S8 Plus. Фотографии содержат номера моделей устройств: SM-G9600 и S9-G965F. Если данные окажутся достоверными, то особой разницы между двумя моделями пользователи не увидят.
По словам представителя компании, Samsung Exynos 9810 SoC, установленный внутри европейской версии, получит высокие графические характеристики с меньшим энергопотреблением. Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 сможет снизить потребление энергии до 15% при одинаковой производительности.
Samsung Galaxy S9 и S9 + со стереодинамиками AKG официально представят на MWC 2018 25 февраля, в Барселоне.
Автор: Джанабилова Татьяна П