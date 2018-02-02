В Саранске Mercedes столкнулся с большегрузом
В Саранске авто марки Mercedes столкнулся с большегрузом. По итогам аварии пассажир легкового транспорта был отправлен в медицинское учреждение. Инцидент случился ночью на 2 февраля, отмечается в сообщении СМИ со ссылкой на сообщения в социальных сетях.
В соответствии со словам очевидцев, инцидент произошел в 01:20 ночи. Отмечается, что по итогам аварии не появились погибшие, но пассажир Mercedes получал сильные травмы, после чего был транспортирован в реанимацию.
В соответствии с имеющимися данными, места происшествия удалось заметить, что внедорожник был поврежден сильные повреждения. Судя по всему, водитель автомобиля не заметил припаркованную рядом фуру. Очевидцы рассказали, что автомобилист пребывал в нетрезвом состоянии, однако официальные источники пока не подтвердили данную информацию.
В соответствии со словам очевидцев, инцидент произошел в 01:20 ночи. Отмечается, что по итогам аварии не появились погибшие, но пассажир Mercedes получал сильные травмы, после чего был транспортирован в реанимацию.
В соответствии с имеющимися данными, места происшествия удалось заметить, что внедорожник был поврежден сильные повреждения. Судя по всему, водитель автомобиля не заметил припаркованную рядом фуру. Очевидцы рассказали, что автомобилист пребывал в нетрезвом состоянии, однако официальные источники пока не подтвердили данную информацию.
Автор: Валерий Антонов