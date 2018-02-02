В Ижевске три дня разыскивают 20-летнего парня
В Ижевске три дня разыскивают 20-летнего парня. Сообщается, что он ни с кем не контактировал трое суток, а все его аккаунты в соцсетях были удалены.
Так, в Ижевске с 30 января разыскивается Дмитрий Васильев, 20-летний житель Ижевска. По данным поисково-спасательного отряда "Регион 18", юноша покинул свой дом, но куда направлялся - неизвестно. Все сетевые аккаунты он удалил, а на мобильные звонки не отвечает.
Сообщается, что он был одет в темную курточку, синие штаны и черные кроссовки. С собой он взял черный чехол с ноутбуком. Рост молодого человека выше среднего, худощав. "Если у вас есть какая-либо информация о месте нахождения разыскиваемого, просим вас как можно скорее уведомить правоохранителей ОО УР ПСО "Регион 18" по номеру 102", - говорится в сообщении.
Так, в Ижевске с 30 января разыскивается Дмитрий Васильев, 20-летний житель Ижевска. По данным поисково-спасательного отряда "Регион 18", юноша покинул свой дом, но куда направлялся - неизвестно. Все сетевые аккаунты он удалил, а на мобильные звонки не отвечает.
Сообщается, что он был одет в темную курточку, синие штаны и черные кроссовки. С собой он взял черный чехол с ноутбуком. Рост молодого человека выше среднего, худощав. "Если у вас есть какая-либо информация о месте нахождения разыскиваемого, просим вас как можно скорее уведомить правоохранителей ОО УР ПСО "Регион 18" по номеру 102", - говорится в сообщении.
Автор: Артемова Светлана