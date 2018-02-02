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В начале следующей недели сотни домов Ростова останутся без электричества
В ростовских горэлектросетях сообщили o планируемых отключениях потребителей в районах областного города на следующей неделе. Бригады электриков проведут ремонт оборудования на ряде трансформаторных подстанций.

В начале следующей недели сотни домов Ростова останутся без электричества

В понедельник потребителей отключат с 9:00: 30 до 17:00 (по местному времени) в некоторых домах по ул.: Киргизская, Кременчугская, Белорусская. Обесточат строения в переулках: Днепровский, Беломорский, Донецкий, Игарский, Медведицкий, Хоперский, Сальский. С 9:00 до 17:00 того же дня не будет света в некоторых домах по ул.: Курчатова, Российская, Миронова, Петрашевского, Стачки. Во вторник с 9:00 до 17:00 останется без энергии часть жилых строений по ул.: Шатурская, Волгостроевская, Герцена, Кржижановского, Красной Звезды, Ударников, Владиленская, Блока, Туполева, Колоса, Гельца, Еременко, Зорге, ДНТ Восток и в пер. Конный. С 10:00 до 17:00 тех же суток отключат часть строений по ул.: Лихачева, Карбышева, 20 Октября, Грисенко, 12 декабря.

В среду не будет электричества с 9:00 до 17:00 в группе домов по ул: Кременчугская, Зорге, 1-я Киргизская, в пер. Донецком. С 9:00 до 17:00 в четверг отключат объекты по ул. Зорге.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:00
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