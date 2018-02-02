В Новосибирской области мужчина зарезал 71-летнюю женщину
В Новосибирской области мужчина зарезал 71-летнюю женщину. Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Куликовка (Черепановский район).
Отмечается, что у пенсионерки было перерезано горло, сотрудники правоохранительных органов обнаружили раны на голове и шее. Полиция быстро определила личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 66-летний супруг ныне погибшей. Сотрудники правоохранительных органов установили потенциальный круг родственников, у которых он мог скрываться. В результате они узнали, что мужчина находился в привокзальной гостинице в Тогучине.
Следствие установило, что вечером муж и жена поссорились, в ходе чего пожилой мужчина схватил нож и нанес супруге множественные удары. Впоследствии оружие было сожжено в печке как улика, а сам злоумышленник покинул место преступления.
Отмечается, что у пенсионерки было перерезано горло, сотрудники правоохранительных органов обнаружили раны на голове и шее. Полиция быстро определила личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 66-летний супруг ныне погибшей. Сотрудники правоохранительных органов установили потенциальный круг родственников, у которых он мог скрываться. В результате они узнали, что мужчина находился в привокзальной гостинице в Тогучине.
Следствие установило, что вечером муж и жена поссорились, в ходе чего пожилой мужчина схватил нож и нанес супруге множественные удары. Впоследствии оружие было сожжено в печке как улика, а сам злоумышленник покинул место преступления.
Автор: Валерия Орлова