Актёр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Юрий Чернов попал в больницу
Появилась информация о том, что известный актер Юрий Чернов попал в больницу. Он получил известность за счет съёмок в легендарном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Такими сведениями делится телеграм-канал Mash.
У 68-летнего артиста диагностировали прединсультное состояние. Более подробные сведения пока не обнародованы.
Юрий Чернов также снимался в «Приключениях Электроника», где играл папу Сыроежкина.
У 68-летнего артиста диагностировали прединсультное состояние. Более подробные сведения пока не обнародованы.
Юрий Чернов также снимался в «Приключениях Электроника», где играл папу Сыроежкина.
Автор: Валерия Орлова