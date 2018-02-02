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ASUS официально представила ноутбук ASUS X570 по цене от 1100 долларов
ASUS официально представила свое новое изобретение - ноутбук ASUS X570, работающий на базе Intel Core 8. Девайс поступит в продажу в уже марте. Его цена стартует от 1100 долларов.

ASUS официально представила ноутбук ASUS X570 по цене от 1100 долларов


ASUS X570 с 15,6-дюймовым Full HD-экраном (3840 х 2160) весит всего 1900 грамм. В топовой версии устройство толщиной почти в 22 мм сможет поддерживать IPS 4К UHD-разрешение. Разработчики установили в «сердце» ноутбука процессор i7-8550U. Модель комплектуется памятью на 512 Гб и 2 Тб, видеокартой GeForce GTX 1050 от NVIDIA, дактилоскопическим сканером с функцией Windows Hello, батареей на 48 Втч, способной заряжаться до 60% всего за 49 минут. Тесты показали, что на одном заряде можно девять часов непрерывно смотреть видеоролики в высоком разрешении.

Эксперты отметили, что ASUS X570 получил не примечательный дизайн, но хорошее «железо».

Ранее ASUS показала панели для объединения экранов.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:09
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