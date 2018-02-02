В Японии представили «человеческий UBER»
В Японии представили «человеческий UBER», представленный разработчиком как ChameleonMask. Сама задумка предполагает, что у людей появится возможность удаленно посетить не особо интересные мероприятия с помощью использования «суррогата», разместившего iPad на лице.
Японец представил собственный проект при проведении конференции EmTech. В соответствии с замыслом разработчика, пользователь сумел отправлять на встречи иного человека, который окажется некоторой заменой для его тела. В этих целях «суррогат» будет надевать на свою голову маску с планшетом, а во время проведения прямого эфира на устройство начнут транслировать лицо пользователя-заказчика.
Сам он сумеет оценить ситуацию при помощи камеры, размещенной на планшете. Предполагается, что он сможет вести беседу с иными людьми, присутствующими на месте проведения мероприятия. Проект рассматривается как замена более простых технологий телеприсутствия. Они заметно отличаются от «суррогатов» использования движения робота. На конференции разработчик продемонстрировал первые кадры пилотной версии собственной технологии и применил термин «человеческий Uber».
Японец представил собственный проект при проведении конференции EmTech. В соответствии с замыслом разработчика, пользователь сумел отправлять на встречи иного человека, который окажется некоторой заменой для его тела. В этих целях «суррогат» будет надевать на свою голову маску с планшетом, а во время проведения прямого эфира на устройство начнут транслировать лицо пользователя-заказчика.
Сам он сумеет оценить ситуацию при помощи камеры, размещенной на планшете. Предполагается, что он сможет вести беседу с иными людьми, присутствующими на месте проведения мероприятия. Проект рассматривается как замена более простых технологий телеприсутствия. Они заметно отличаются от «суррогатов» использования движения робота. На конференции разработчик продемонстрировал первые кадры пилотной версии собственной технологии и применил термин «человеческий Uber».
Автор: Валерий Антонов