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Жена Табакова рассказала об отсутствии у него ухудшения в состоянии здоровья
Супруга Олега Табакова сообщила, что в состоянии актера «ухудшений нет». Марина Зудина дала ответы на несколько вопросов журналистов относительно самочувствия знаменитого артиста.

Жена Табакова рассказала об отсутствии у него ухудшения в состоянии здоровья


«Ничего, медленно. Ухудшений никаких нет», - сообщила она.

При этом на вопрос касательно того, как быстро поклонники смогут посетить выступление Олега Табакова, Зудина не дала ответа. До этого стало известно, что врачи оценивают текущее состояние как очень тяжёлое. Отмечалось, что у него начались судороги.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:52
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Жена Табакова рассказала об отсутствии у него
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