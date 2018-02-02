Жена Табакова рассказала об отсутствии у него ухудшения в состоянии здоровья
Супруга Олега Табакова сообщила, что в состоянии актера «ухудшений нет». Марина Зудина дала ответы на несколько вопросов журналистов относительно самочувствия знаменитого артиста.
«Ничего, медленно. Ухудшений никаких нет», - сообщила она.
При этом на вопрос касательно того, как быстро поклонники смогут посетить выступление Олега Табакова, Зудина не дала ответа. До этого стало известно, что врачи оценивают текущее состояние как очень тяжёлое. Отмечалось, что у него начались судороги.
«Ничего, медленно. Ухудшений никаких нет», - сообщила она.
При этом на вопрос касательно того, как быстро поклонники смогут посетить выступление Олега Табакова, Зудина не дала ответа. До этого стало известно, что врачи оценивают текущее состояние как очень тяжёлое. Отмечалось, что у него начались судороги.
Автор: Валерий Антонов