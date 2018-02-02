Коллекционную бутылку японского виски продали за рекордные 299 тысяч долларов
Одна из коллекционных бутылок японского виски реализована за рекордную сумму, речь идет о 299 тысячах долларов США, сделка состоялась на аукционе Sotheby's в Гонконге. Бутылка крепкого алкогольного напитка представляет собой виски марки Yamazaki 50 Years.
Лот, выставленный к свободной продаже, нашёл своего покупателя. Эксперты отмечают, что это самая дорогая бутылка, реализованная за подобную сумму, речь идёт об установлении рекорда в ходе состоявшихся торгов. Односолодовое виски реализовано за наивысшую стоимость, когда-либо уплаченной за алкоголь, изготовленного на территории Японии. Об этом сообщает медиа-издание Yomiuri shimbun. Напиток был выпущен в свободную продажу на протяжении декабря 2011 года, всего было разлито 150 бутылок виски. Виски сделан на основе специально отобранного элитного солода, его выдержка составляет 50 лет, он хранился в бочках из специального дуба.
На протяжении 2011 года Yamazaki 50 Years реализовывали за 1,05 млн японских иен (не менее 9,5 тыс. долларов США) за бутылку. Всю партию раскупили коллекционеры и ценители элитных напитков.
Лот, выставленный к свободной продаже, нашёл своего покупателя. Эксперты отмечают, что это самая дорогая бутылка, реализованная за подобную сумму, речь идёт об установлении рекорда в ходе состоявшихся торгов. Односолодовое виски реализовано за наивысшую стоимость, когда-либо уплаченной за алкоголь, изготовленного на территории Японии. Об этом сообщает медиа-издание Yomiuri shimbun. Напиток был выпущен в свободную продажу на протяжении декабря 2011 года, всего было разлито 150 бутылок виски. Виски сделан на основе специально отобранного элитного солода, его выдержка составляет 50 лет, он хранился в бочках из специального дуба.
На протяжении 2011 года Yamazaki 50 Years реализовывали за 1,05 млн японских иен (не менее 9,5 тыс. долларов США) за бутылку. Всю партию раскупили коллекционеры и ценители элитных напитков.
Автор: Семен Зайцев