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Коллекционную бутылку японского виски продали за рекордные 299 тысяч долларов
Одна из коллекционных бутылок японского виски реализована за рекордную сумму, речь идет о 299 тысячах долларов США, сделка состоялась на аукционе Sotheby's в Гонконге. Бутылка крепкого алкогольного напитка представляет собой виски марки Yamazaki 50 Years.

Коллекционную бутылку японского виски продали за рекордные 299 тысяч долларов

Лот, выставленный к свободной продаже, нашёл своего покупателя. Эксперты отмечают, что это самая дорогая бутылка, реализованная за подобную сумму, речь идёт об установлении рекорда в ходе состоявшихся торгов. Односолодовое виски реализовано за наивысшую стоимость, когда-либо уплаченной за алкоголь, изготовленного на территории Японии. Об этом сообщает медиа-издание Yomiuri shimbun. Напиток был выпущен в свободную продажу на протяжении декабря 2011 года, всего было разлито 150 бутылок виски. Виски сделан на основе специально отобранного элитного солода, его выдержка составляет 50 лет, он хранился в бочках из специального дуба.

На протяжении 2011 года Yamazaki 50 Years реализовывали за 1,05 млн японских иен (не менее 9,5 тыс. долларов США) за бутылку. Всю партию раскупили коллекционеры и ценители элитных напитков.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:41
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