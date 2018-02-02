На пляже в Ницце образовалась воронка диаметром пять метров
На пляже в Ницце (Франция) образовалась огромная воронка, диаметр которой составил почти пять метров, а глубина – 2 метра. Местные власти просят население не паниковать.
По словам представителей администрации города, совершенно нет поводов для беспокойства, ведь это обычный природный феномен. Специально для журналистов власти уточнили, что это не трамвай, который по неизвестным причинам решил поехать в объезд. В социальных сетях обнародована фотография пляжа, где образовалась воронка идеально круглого размера. Она наполнена беловатой водой.
Как сообщается на телеканале BFMTV, произошел обвал почвы, который был вызван давлением подземных вод. В связи с образованием воронки на пляже Лидо в районе Английской набережной коммунальные службы установили периметр безопасности.
Ожидается, что в пятницу, 2 февраля, образовавшаяся впадина будет засыпана. Власти Ниццы намерены заняться проведением геологических исследований местности.
По словам представителей администрации города, совершенно нет поводов для беспокойства, ведь это обычный природный феномен. Специально для журналистов власти уточнили, что это не трамвай, который по неизвестным причинам решил поехать в объезд. В социальных сетях обнародована фотография пляжа, где образовалась воронка идеально круглого размера. Она наполнена беловатой водой.
Как сообщается на телеканале BFMTV, произошел обвал почвы, который был вызван давлением подземных вод. В связи с образованием воронки на пляже Лидо в районе Английской набережной коммунальные службы установили периметр безопасности.
Ожидается, что в пятницу, 2 февраля, образовавшаяся впадина будет засыпана. Власти Ниццы намерены заняться проведением геологических исследований местности.
Автор: Валерия Орлова