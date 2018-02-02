Google открыл доступ к YouTube Go для автономного обмена видео
Представители корпорации Google сообщили пользователям о том, что открылся доступ к приложению YouTube Go, которое теперь смогут приобрести владельцы смартфонов на базе ОС Android. Новое ПО было выпущено для автономного просмотра и передачи медиаконтента, в том числе и видео.
Уже сегодня приложение можно загрузить в 130 странах всего мира, дебютировала программа в Индии. Разработчики расширили возможности своего софта и добавили в него автономный режим просмотра и передачи видеороликов, которое не требует подключения к мировой сети. Данная функция станет очень удобной для пользователей, у которых есть какие-либо проблемы с подключением к Wi-Fi. В новом приложении появилась возможность потоковой передачи записей в HD-формате.
YouTube Go является одним из приложений магазина Android Go, который предназначается для работы на малобюджетных гаджетах с низким объемом памяти. Скачать софт можно в интернет-магазине Google Play.
Уже сегодня приложение можно загрузить в 130 странах всего мира, дебютировала программа в Индии. Разработчики расширили возможности своего софта и добавили в него автономный режим просмотра и передачи видеороликов, которое не требует подключения к мировой сети. Данная функция станет очень удобной для пользователей, у которых есть какие-либо проблемы с подключением к Wi-Fi. В новом приложении появилась возможность потоковой передачи записей в HD-формате.
YouTube Go является одним из приложений магазина Android Go, который предназначается для работы на малобюджетных гаджетах с низким объемом памяти. Скачать софт можно в интернет-магазине Google Play.
Автор: Артемова Светлана