Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе знаменитого бренда Rodarte
Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе знаменитого в США бренда Rodarte. Фотографии бушующей 35-летней мамы можно найти в микроблоге Instagram.
Первые слухи о беременности актрисы появились в декабре прошлого года. Звезда на вопросы фанатов не отвечала, окутав себя ореолом таинственности. Сейчас, когда скрыть округлившийся живот невозможно, Данст нашла оригинальный способ сообщить о своем интересном положении, глядя на поклонников с рекламных постов. Кирстен Данст обручена. Ее избранником стал 29-летний коллега Джесси Племос, с которым актриса познакомилась в 2015 году на съемках сериала «Фарго».
«Я начала работать с трех лет и все эти годы полностью отдавала себя карьере. Теперь пришло время отдохнуть и обзавестись семьей», - заявила актриса.
Ранее Данст показала увеличившуюся в объемах грудь.
Первые слухи о беременности актрисы появились в декабре прошлого года. Звезда на вопросы фанатов не отвечала, окутав себя ореолом таинственности. Сейчас, когда скрыть округлившийся живот невозможно, Данст нашла оригинальный способ сообщить о своем интересном положении, глядя на поклонников с рекламных постов. Кирстен Данст обручена. Ее избранником стал 29-летний коллега Джесси Племос, с которым актриса познакомилась в 2015 году на съемках сериала «Фарго».
«Я начала работать с трех лет и все эти годы полностью отдавала себя карьере. Теперь пришло время отдохнуть и обзавестись семьей», - заявила актриса.
Ранее Данст показала увеличившуюся в объемах грудь.
Автор: Джанабилова Татьяна П