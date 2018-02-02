МВФ выступил против повышения минимальной зарплаты в Украине
МВФ выразил протест в отношении увеличения зарплат украинцам. Соответствующие намерения правительства Украины вызвали негативную реакцию специалистов, отмечается в сообщении Йоста Люнгман, выступившего во время специальной пресс-конференции.
В частности, он отметил, что рост минимальной зарплаты обязан проходить параллельно с увеличением производительности труда граждан Украины, поскольку в противном случае это негативно отразится на росте инфляции и качестве экономики.
«Мы за то, чтобы украинцам повышали зарплаты, однако это обязательно сопровождаться ростом продуктивности труда. Имеется соблазн быстро нарастить заработную плату, однако это станет плохо, если говорить о росте экономики», - отметил чиновник, представляющий МВФ.
Перед этим кабинет министров Украины сообщал о наличии теоретической возможности роста минимального значения до отметки в 4,2 тысячи гривен, что эквивалентно $150 при актуальном курсе гривны. При этом идея подавалась чиновниками Украины не в качестве готового плана, а как «предмет обсуждения и оценки возможности». В то же время на пресс-конференции представители МВФ отметили, что дата прибытия новой инспекционной миссии фонда, которая предваряет выдачу нового транша, пока не определена. При этом в Киеве ожидают перечисления порядка $1,9 млрд.
В частности, он отметил, что рост минимальной зарплаты обязан проходить параллельно с увеличением производительности труда граждан Украины, поскольку в противном случае это негативно отразится на росте инфляции и качестве экономики.
«Мы за то, чтобы украинцам повышали зарплаты, однако это обязательно сопровождаться ростом продуктивности труда. Имеется соблазн быстро нарастить заработную плату, однако это станет плохо, если говорить о росте экономики», - отметил чиновник, представляющий МВФ.
Перед этим кабинет министров Украины сообщал о наличии теоретической возможности роста минимального значения до отметки в 4,2 тысячи гривен, что эквивалентно $150 при актуальном курсе гривны. При этом идея подавалась чиновниками Украины не в качестве готового плана, а как «предмет обсуждения и оценки возможности». В то же время на пресс-конференции представители МВФ отметили, что дата прибытия новой инспекционной миссии фонда, которая предваряет выдачу нового транша, пока не определена. При этом в Киеве ожидают перечисления порядка $1,9 млрд.
Автор: Валерий Антонов