СМИ назвали отца Дианы Шурыгиной педофилом
Журналисты провели частное расследование, в ходе которого определили, что пара звезды интернета Дианы Шурыгиной является педофилов. Ранее появлялась информация, что и сама новоиспеченная певица с 14 лет занималась проституцией, сообщает портал paparazzi.
По информации данного новостного ресурса, за историей с изнасилованием все забыли о том, что мама родила Шурыгину в 15 лет, а начала вести половую жизнь с будущим супругом на год раньше. На тот момент молодому человеку было всего 18 лет, следовательно, его действия подходят под статью о растлении несовершеннолетних. Журналисты считают, что Алексей Шурыгин мог оказаться за решеткой задолго до инцидента с его дочерью, который произошел в 2015 году.
О данном эпизоде в семье Шурыгиной журналисты вспомнили в ходе одной из программ Андрея Малахова. Тогда отец звезды интернета заверил, что влюбился в свою будущую жену, когда она училась в третьем классе.
Диана Шурыгина получила известность благодаря телепроекту «Пусть говорят». Выпуски с ее участием на YouTube долго находились в ТОПах, подскочили рейтинги и самой программы.
По информации данного новостного ресурса, за историей с изнасилованием все забыли о том, что мама родила Шурыгину в 15 лет, а начала вести половую жизнь с будущим супругом на год раньше. На тот момент молодому человеку было всего 18 лет, следовательно, его действия подходят под статью о растлении несовершеннолетних. Журналисты считают, что Алексей Шурыгин мог оказаться за решеткой задолго до инцидента с его дочерью, который произошел в 2015 году.
О данном эпизоде в семье Шурыгиной журналисты вспомнили в ходе одной из программ Андрея Малахова. Тогда отец звезды интернета заверил, что влюбился в свою будущую жену, когда она училась в третьем классе.
Диана Шурыгина получила известность благодаря телепроекту «Пусть говорят». Выпуски с ее участием на YouTube долго находились в ТОПах, подскочили рейтинги и самой программы.
Автор: Валерия Орлова