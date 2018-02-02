Эксперты: Биткоин торгуется на биржах ниже 9 тысяч долларов
В пятницу, 2 февраля, курс биткоина рухнул ниже 9 тыс. долларов. Ведущая виртуальная валюта потеряла на протяжении суток не менее 13% своей стоимости. Эксперты отмечают продолжение падения биржевых котировок в данном сегменте бизнеса.
Изменение на рынке, по мнению аналитиков, вызвано сужением возможности рекламы, связанной с криптопродуктами. Аналитики отмечают удешевление стоимости курса биткоина. На протяжении пятницы изменения зафиксированы на 4-14%. Согласно информации портала CoinMarketCap, наиболее популярная виртуальная валюта рухнула на 14,5%, достигнув в отрицательном росте 8,69 тысячи долларов. На бирже Bitfinex изменение произошло на 13,82%, до 8,79 тыс., на OKEx - на 12,8%, до 8,8 тыс. По информации Coindesk, биткоин стал дешевле на 4,46%, до 8,65 тыс. долларов.
Эксперты отмечают влияние решения глав Facebook, они запретили рекламу криптовалют в социальной сети. Аналитики зафиксировали третье по счёту ощутимое падение курса криптовалюты в 2018 году. Ранее, 1 января, курс биткоина снизился до минимума конца октября 2017 года
Изменение на рынке, по мнению аналитиков, вызвано сужением возможности рекламы, связанной с криптопродуктами. Аналитики отмечают удешевление стоимости курса биткоина. На протяжении пятницы изменения зафиксированы на 4-14%. Согласно информации портала CoinMarketCap, наиболее популярная виртуальная валюта рухнула на 14,5%, достигнув в отрицательном росте 8,69 тысячи долларов. На бирже Bitfinex изменение произошло на 13,82%, до 8,79 тыс., на OKEx - на 12,8%, до 8,8 тыс. По информации Coindesk, биткоин стал дешевле на 4,46%, до 8,65 тыс. долларов.
Эксперты отмечают влияние решения глав Facebook, они запретили рекламу криптовалют в социальной сети. Аналитики зафиксировали третье по счёту ощутимое падение курса криптовалюты в 2018 году. Ранее, 1 января, курс биткоина снизился до минимума конца октября 2017 года
Автор: Семен Зайцев