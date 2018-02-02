В Тверской области нашли живым пропавшего сутки назад 9-летнего мальчика
В Тверской области полицейским удалось отыскать 9-летнего мальчика, не вернувшегося со школы 1 февраля. Информация появилась на официальном портале МВД РФ.
Сообщается, мать самостоятельно не отыскала сына, поэтому вечером обратилась за помощью в полицию. Разыскивать школьника отправился весь районный состав, патрульные, оперуполномоченные УГРО, участковые, инспекторы ПДН, которым удалось опросить местных жителей, проверить дороги, развлекательные учреждения, подвалы, дворы. Оказалось, мальчик находился у друга дома.
С ребенком провели профилактическую беседу. Выяснилось, что мать отказалась купить ему подарок, поэтому он обиделся и решил переночевать у приятеля, выключив мобильный телефон. Раньше мальчик из дома не сбегал.
Сообщается, мать самостоятельно не отыскала сына, поэтому вечером обратилась за помощью в полицию. Разыскивать школьника отправился весь районный состав, патрульные, оперуполномоченные УГРО, участковые, инспекторы ПДН, которым удалось опросить местных жителей, проверить дороги, развлекательные учреждения, подвалы, дворы. Оказалось, мальчик находился у друга дома.
С ребенком провели профилактическую беседу. Выяснилось, что мать отказалась купить ему подарок, поэтому он обиделся и решил переночевать у приятеля, выключив мобильный телефон. Раньше мальчик из дома не сбегал.
Автор: Джанабилова Татьяна П