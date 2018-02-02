В Египте обнаружили фабрику донорских органов
В Египте было обнаружено сообщество врачей и их посредников, которые занимались торговлей донорскими органами. Все операции проходили в столице государства – Каире.
По данным зарубежных СМИ, злоумышленники находили доноров, которые остро нуждались в деньгах и предлагали им 25 тысяч египетских фунтов за отданную почку. Эта сумма эквивалентна 1,4 тысячи американских долларов. Те люди, которые соглашались на предложение, переезжали в Каир, где поселялись в съёмной квартире. В египетской столице потенциальные доноры сдавали многочисленные анализы.
Местные правоохранители задержали одного из врачей, который принимал пациентов у себя в кабинете. После проведения медобследования донорам делали операцию в частной клинике.
Как рассказали пострадавшие, по злоумышленники платили и 5 египетских фунтов (немного больше 280 долларов) до операции, а после хирургического вмешательства они получили оставшуюся часть суммы, однако для этого им необходимо было самостоятельно найти еще одного донора.
По данным зарубежных СМИ, злоумышленники находили доноров, которые остро нуждались в деньгах и предлагали им 25 тысяч египетских фунтов за отданную почку. Эта сумма эквивалентна 1,4 тысячи американских долларов. Те люди, которые соглашались на предложение, переезжали в Каир, где поселялись в съёмной квартире. В египетской столице потенциальные доноры сдавали многочисленные анализы.
Местные правоохранители задержали одного из врачей, который принимал пациентов у себя в кабинете. После проведения медобследования донорам делали операцию в частной клинике.
Как рассказали пострадавшие, по злоумышленники платили и 5 египетских фунтов (немного больше 280 долларов) до операции, а после хирургического вмешательства они получили оставшуюся часть суммы, однако для этого им необходимо было самостоятельно найти еще одного донора.
Автор: Валерия Орлова