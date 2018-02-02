Жители Ростова заметили странный зеленый НЛО
Буквально вчера, 1 февраля, жители Ростова-на-Дону заметили на небосводе странный НЛО зеленого оттенка, который парил над городом. Многие жители уверены в том, что он имеет какую-то связь с приездом президента России.
По версии горожан, представители внеземных цивилизаций заинтересованы слежкой за Владимиром Путиным. Объяснить появление летающей тарелки еще каким-то образом местные жители не смогли. Несколько пользователей социальных сетей, которые прокомментировали данный инцидент, предположили, что речь идет о зеленой сфере, которая принадлежит властям России. Они предположили, что эта технология предназначается для "заглушки" радиочастот, благодаря которым можно выяснить секретную информацию.
"Наверняка это НЛО принадлежит ФСБ - аналогичные устройства провожают президента России практически везде. К сожалению, пока еще неизвестно, какую функцию выполняет тарелка, но она наверняка как-то связана с безопасностью Путина. Это точная информация, её мне передал надежный источник", - сообщает неизвестный инсайдер.
По словам жителей Ростова-на-Дону, аппарат на самом деле выглядел как беспилотная станция. Он издавал еле заметный шум, который очень напоминал звук самого обычного двигателя.
По версии горожан, представители внеземных цивилизаций заинтересованы слежкой за Владимиром Путиным. Объяснить появление летающей тарелки еще каким-то образом местные жители не смогли. Несколько пользователей социальных сетей, которые прокомментировали данный инцидент, предположили, что речь идет о зеленой сфере, которая принадлежит властям России. Они предположили, что эта технология предназначается для "заглушки" радиочастот, благодаря которым можно выяснить секретную информацию.
"Наверняка это НЛО принадлежит ФСБ - аналогичные устройства провожают президента России практически везде. К сожалению, пока еще неизвестно, какую функцию выполняет тарелка, но она наверняка как-то связана с безопасностью Путина. Это точная информация, её мне передал надежный источник", - сообщает неизвестный инсайдер.
По словам жителей Ростова-на-Дону, аппарат на самом деле выглядел как беспилотная станция. Он издавал еле заметный шум, который очень напоминал звук самого обычного двигателя.
Автор: Артемова Светлана