В Москве бездомный с 50 долларами потребовал в банке четыре миллиона рублей
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину без определенного места жительства, который пришел в банк, расположенный на северо-востоке Москвы, чтобы обменять 50 долларов на рубли, но потом стал требовать у кассира 4 миллиона рублей, угрожая ему. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы регионального МВД.
Нападение произошло на улице Амундсена, 15 в корпусе 2 в прошедший четверг, 1 февраля, около пяти часов вечера. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что неизвестный произвел обмен валюты в закрытой операционной кассе. После этого мужчина передал работнику банка записку с текстом передать 4 миллиона рублей. В ответ на требования кассир вызвала полицию, нажав на специализированную группу. После этого злоумышленник скрылся. Его задержали в тот же день спустя четыре часа на Енисейской улице.
Им оказался бездомный мужчина 1988 года рождения. По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей УК РФ «Разбой
Нападение произошло на улице Амундсена, 15 в корпусе 2 в прошедший четверг, 1 февраля, около пяти часов вечера. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что неизвестный произвел обмен валюты в закрытой операционной кассе. После этого мужчина передал работнику банка записку с текстом передать 4 миллиона рублей. В ответ на требования кассир вызвала полицию, нажав на специализированную группу. После этого злоумышленник скрылся. Его задержали в тот же день спустя четыре часа на Енисейской улице.
Им оказался бездомный мужчина 1988 года рождения. По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей УК РФ «Разбой
Автор: Валерия Орлова