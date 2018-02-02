В Рязанской области при пожаре погибли два человека
В Рязанской области на территории Рыбновского района при пожаре скончались 2 человека. Как стало известно, инцидент случился приблизительно в 15:55 1 февраля в муниципальном образовании Новоселки.
Личность погибших при пожаре устанавливается, отмечается в сообщении пресс-центра регионального УМЧС. В соответствии с уточненными данными, произошло возгорание кирпичного жилого домостроения. Причина этого пожара, равно как и ущерб определяются специалистами.
Для ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники и 5 членов личного состава. Помимо этого, к работам по противодействию распространению пламени приняли 4 человека из добровольной пожарной команды.
Личность погибших при пожаре устанавливается, отмечается в сообщении пресс-центра регионального УМЧС. В соответствии с уточненными данными, произошло возгорание кирпичного жилого домостроения. Причина этого пожара, равно как и ущерб определяются специалистами.
Для ликвидации пожара были привлечены 3 единицы техники и 5 членов личного состава. Помимо этого, к работам по противодействию распространению пламени приняли 4 человека из добровольной пожарной команды.
Автор: Валерий Антонов