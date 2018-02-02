В Подмосковье мать нашла мертвую 13-летнюю дочь в туалете с пакетом на голове
1 февраля в Ликино-Дулева (Подмосковье) мать нашла мертвую 13-летнюю дочь в туалете с пакетом на голове. Сведения предоставил портал «Лайф».
Сообщается, женщина пришла из техникума, где работала уборщицей и, зайдя в туалет, увидела дочь с полиэтиленовым пакетом на голове. Девочка еще была жива, но находилась в бессознательном состоянии. К приезду медиков ее сердце остановилось. Проводится доследственная проверка, которая уже показала, что сестры-близнецы две недели тайком дышали парами освежителя. Семья неполная, но на учете не стояла.
Ранее в Подмосковье мать в воспитательных целях держала дочь на цепи.
Сообщается, женщина пришла из техникума, где работала уборщицей и, зайдя в туалет, увидела дочь с полиэтиленовым пакетом на голове. Девочка еще была жива, но находилась в бессознательном состоянии. К приезду медиков ее сердце остановилось. Проводится доследственная проверка, которая уже показала, что сестры-близнецы две недели тайком дышали парами освежителя. Семья неполная, но на учете не стояла.
Ранее в Подмосковье мать в воспитательных целях держала дочь на цепи.
Автор: Джанабилова Татьяна П