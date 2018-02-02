В Сети появились фото из подвала, где педофил держал и насиловал 12-летнюю девочку
В Сети обнародованы фотографии, сделанные в подвале, где педофил некоторые время держал и насиловал 12-летнюю девочку. Сейчас девушке уже 20 лет, она утверждает, что об этом месте знали сотрудники школы, в которой работал злоумышленник из Нью-Йорка.
Школьный уборщик в подвале учебного заведения обустроил помещения для занятия сексом. Там он не менее 40 раз изнасиловал 12-летнюю девушку. Свой подвал 39-летний мужчина называл «загоном», сообщают зарубежные СМИ.
Став совершеннолетней, девушка подала в суд на школу, находящуюся в районе Бруклин, за то, что руководство учебного заведения якобы знало о существовании соответствующего подвала. По ее словам, один из учителей узнал о помещении, когда делал уборщику замечание, связанное с употреблением спиртных напитков на рабочем месте.
Злоумышленника приговорили к 20 годам тюрьмы, его не раз отстраняли от работы, но в и итоге все равно восстанавливали. По словам адвоката заявительницы, подвал выглядит как в фильме ужасов.
Школьный уборщик в подвале учебного заведения обустроил помещения для занятия сексом. Там он не менее 40 раз изнасиловал 12-летнюю девушку. Свой подвал 39-летний мужчина называл «загоном», сообщают зарубежные СМИ.
Став совершеннолетней, девушка подала в суд на школу, находящуюся в районе Бруклин, за то, что руководство учебного заведения якобы знало о существовании соответствующего подвала. По ее словам, один из учителей узнал о помещении, когда делал уборщику замечание, связанное с употреблением спиртных напитков на рабочем месте.
Злоумышленника приговорили к 20 годам тюрьмы, его не раз отстраняли от работы, но в и итоге все равно восстанавливали. По словам адвоката заявительницы, подвал выглядит как в фильме ужасов.
Автор: Валерия Орлова