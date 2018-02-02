В Новосибирской области маленькая девочка пострадала в ДТП
Сегодня в Бердске (Новосибирская область) на федеральной трассе Р-256 произошла серьезная авария с участием трёх автомобилей. В итоге ДТП пострадала трёхлетняя девочка, которая ударилась в лобовое стекло.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня, около восьми утра. Toyota Vitz передвигалась со стороны Бердска и поворачивала в посёлок Агролес, после чего врезалась с ехавшей оттуда Honda Fit. От столкновения оба автомобиля врезались в Honda Partner, которая выезжала со стороны селения и пропускала поток машин.
По данным одного из свидетелей, на переднем сидении Toyota ехала женщина со своей маленькой трёхлетней дочерью, которая находилась у неё на руках. Мать со своим ребенком не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому в момент стычки она ударилась головой о лобовое стекло. Кроме ребёнка в ДТП, пострадали еще пара человек.
На данный момент неизвестно, кто является виновником ДТП, но сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать происшествие.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня, около восьми утра. Toyota Vitz передвигалась со стороны Бердска и поворачивала в посёлок Агролес, после чего врезалась с ехавшей оттуда Honda Fit. От столкновения оба автомобиля врезались в Honda Partner, которая выезжала со стороны селения и пропускала поток машин.
По данным одного из свидетелей, на переднем сидении Toyota ехала женщина со своей маленькой трёхлетней дочерью, которая находилась у неё на руках. Мать со своим ребенком не были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому в момент стычки она ударилась головой о лобовое стекло. Кроме ребёнка в ДТП, пострадали еще пара человек.
На данный момент неизвестно, кто является виновником ДТП, но сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать происшествие.
Автор: Артемова Светлана