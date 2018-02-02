Ани Лорак снялась в постельной фотосессии
Известная певица Ани Лорак снялась в эффектной постельной фотосессии. Об этом она рассказал своим подписчикам в социальной сети Instagram.
«В перерывах между репетициями и подготовкой к новому#шоуДива готовим для вас интересные интервью и фотосессии», - подписала публикацию артистка.
Свой пост Лорак сопроводила коротким видео с бекстейджа съёмки. На нем видно, что певица сидит в коротком костюме и фуражке на белоснежной постели и общается с фотографами, визажистами и прочими членами ее команды. Ролик сопровождает знаменитая песня певицы Рианны «Diamond».
Сейчас Ани Лорак вплотную готовится презентовать своё новое шоу «Дива». Уже 16 числа состоится первый концерт в Минске, а 3 марта – в Москве. По словам певицы, зрителей ждет много интересных интерпретаций любимых композиций, эффектные постановки и костюмы.
Фанаты оценили новую публикацию артисты. Они поинтересовались у нее, когда она все успевает, ведь практически каждый день проходят репетиции нового шоу, как вокальные, так и танцевальные. В комментариях фолловеры также написали, что с нетерпением ждут нового гастрольного тура певицы, ведь прошлое турне «Каролина» было просто фантастическим.
«В перерывах между репетициями и подготовкой к новому#шоуДива готовим для вас интересные интервью и фотосессии», - подписала публикацию артистка.
Свой пост Лорак сопроводила коротким видео с бекстейджа съёмки. На нем видно, что певица сидит в коротком костюме и фуражке на белоснежной постели и общается с фотографами, визажистами и прочими членами ее команды. Ролик сопровождает знаменитая песня певицы Рианны «Diamond».
Сейчас Ани Лорак вплотную готовится презентовать своё новое шоу «Дива». Уже 16 числа состоится первый концерт в Минске, а 3 марта – в Москве. По словам певицы, зрителей ждет много интересных интерпретаций любимых композиций, эффектные постановки и костюмы.
Фанаты оценили новую публикацию артисты. Они поинтересовались у нее, когда она все успевает, ведь практически каждый день проходят репетиции нового шоу, как вокальные, так и танцевальные. В комментариях фолловеры также написали, что с нетерпением ждут нового гастрольного тура певицы, ведь прошлое турне «Каролина» было просто фантастическим.
Автор: Валерия Орлова