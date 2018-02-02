В NASA обнаружили следы восьми видов динозавров на плите песчаника
Палеонтологи Рэй Стенфорд и Мартин Локли из университета Колорадо (США) нашли следы восьми видов динозавров и других доисторических млекопитающих. Отпечатки следов обнаружены на территории NASA, в Центре космических полётов им. Годдарда, на песчаной плите.
Центр находится в городе Гринбелте, в штате Мэриленд. Исследователи обнаружили плиту со следами динозавров, она находилась за зданием NASA. Согласно данным журнала Scientific Reports, речь идет о плите из песчаника, содержащей следы древних млекопитающих. Возраст находки определили в 100 млн лет. Следы помогут ученым установить взаимодействие между динозаврами и другими млекопитающими. Супруга Рэя Стэнфорда работает в центре NASA. Подвозя свою жену на работу в 2012 году учёный заметил камень за зданием центра, на склоне холма. Исследовав его, ученый обнаружил 12-дюймовую дорожку животных на оголённом фрагменте скалы. Раскопки определили, что плита имеет размеры обеденного стола (8 х 3 футов).
На протяжении нескольких лет на плите удалось выявить отпечатки лап доисторических животных, включая следы крупной белки, а также динозавров. На фрагменте имеется около 70 следов динозавров, включая других млекопитающих. Отпечатки сохранились при нахождении массива песчаника в водно-болотных угодьях.
Центр находится в городе Гринбелте, в штате Мэриленд. Исследователи обнаружили плиту со следами динозавров, она находилась за зданием NASA. Согласно данным журнала Scientific Reports, речь идет о плите из песчаника, содержащей следы древних млекопитающих. Возраст находки определили в 100 млн лет. Следы помогут ученым установить взаимодействие между динозаврами и другими млекопитающими. Супруга Рэя Стэнфорда работает в центре NASA. Подвозя свою жену на работу в 2012 году учёный заметил камень за зданием центра, на склоне холма. Исследовав его, ученый обнаружил 12-дюймовую дорожку животных на оголённом фрагменте скалы. Раскопки определили, что плита имеет размеры обеденного стола (8 х 3 футов).
На протяжении нескольких лет на плите удалось выявить отпечатки лап доисторических животных, включая следы крупной белки, а также динозавров. На фрагменте имеется около 70 следов динозавров, включая других млекопитающих. Отпечатки сохранились при нахождении массива песчаника в водно-болотных угодьях.
Автор: Семен Зайцев