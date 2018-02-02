В Воронеже полицейские задержали квартирного вора
22 января, после 21:00, в Воронеже вор обокрал квартиру на Бульваре Олимпийском, проникнув в помещение на первом этаже через балкон. Сведения о деталях преступления появились на портале УМВД РФ.
Сообщается, 31-летний пострадавший заявил в полицию о квартирной краже, во время которой неизвестный вынес наличные в размере 50 тыс. рублей, три пары ботинок, золотое кольцо, наручные часы. Сумму ущерба составила 150 тыс. рублей.
Полицейским удалось определить такси, перевозившего подозреваемого, и составить фоторобот, который вывел их на 39-летнего ранее судимого за аналогичное преступление мужчину. Гражданин, скрывавшийся у знакомой в Левобережном районе, задержан, похищенные вещи удалось изъять. Злоумышленник признался в содеянном и дожидается суда в СИЗО. Заведено уголовное дело. Полицейские проверяют причастность мужчины к другим нераскрытым кражам.
Ранее сообщалось, что ДНК помогло найти воронежского вора.
Сообщается, 31-летний пострадавший заявил в полицию о квартирной краже, во время которой неизвестный вынес наличные в размере 50 тыс. рублей, три пары ботинок, золотое кольцо, наручные часы. Сумму ущерба составила 150 тыс. рублей.
Полицейским удалось определить такси, перевозившего подозреваемого, и составить фоторобот, который вывел их на 39-летнего ранее судимого за аналогичное преступление мужчину. Гражданин, скрывавшийся у знакомой в Левобережном районе, задержан, похищенные вещи удалось изъять. Злоумышленник признался в содеянном и дожидается суда в СИЗО. Заведено уголовное дело. Полицейские проверяют причастность мужчины к другим нераскрытым кражам.
Ранее сообщалось, что ДНК помогло найти воронежского вора.
Автор: Джанабилова Татьяна П