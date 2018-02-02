В джунглях Гватемалы обнаружили более 60 тысяч построек племён майя
В джунглях Гватемалы нашли свыше 60 тысяч построек времен племени майя. Руины удалось обнаружить учёных на территории джунглей в северной части Гватемалы, отмечает National Geographic.
В числе обнаруженных руин оказались дома, дворцы, дорожные линии, террасы, а также сложные системы ирригации. Данное открытие удалось сделать за счет новой технологии оптического локатора. Учитывая его помощь удалось убрать силуэты деревьев с фото запечатленного ландшафта.
Учёные сделали вывод относительно того, что количество индийцев майя составляло не 5 млн, как считалось прежде, а порядка 10-15 млн. Как выяснилось, представители данной цивилизации населяли даже болотистые районы джунглей, ранее считавшиеся малопригодными для жизни.
В числе обнаруженных руин оказались дома, дворцы, дорожные линии, террасы, а также сложные системы ирригации. Данное открытие удалось сделать за счет новой технологии оптического локатора. Учитывая его помощь удалось убрать силуэты деревьев с фото запечатленного ландшафта.
Учёные сделали вывод относительно того, что количество индийцев майя составляло не 5 млн, как считалось прежде, а порядка 10-15 млн. Как выяснилось, представители данной цивилизации населяли даже болотистые районы джунглей, ранее считавшиеся малопригодными для жизни.
Автор: Валерий Антонов