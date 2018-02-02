В Киеве похититель ноутбука гантелей забил пенсионера и залил тело бетоном
В Киеве (Украина) найден 65-летний пенсионер, объявленный в розыск в сентябре прошлого года. Оказалось, из-за ноутбука его забили до смерти гантелей и залили бетоном. Сведения предоставила городская прокуратура.
Сообщается, пенсионер не хотел отдавать грабителю ноутбук. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента по голове, сбросил бездыханное тело в подвальное помещение, засыпал дюбелями и залил бетоном. Полицейским удалось задержать подозреваемого. При вынесении обвинительного приговора ему грозит срок от 7 до 15 лет тюрьмы.
Ранее в Киеве около храма избили британца.
Сообщается, пенсионер не хотел отдавать грабителю ноутбук. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил оппонента по голове, сбросил бездыханное тело в подвальное помещение, засыпал дюбелями и залил бетоном. Полицейским удалось задержать подозреваемого. При вынесении обвинительного приговора ему грозит срок от 7 до 15 лет тюрьмы.
Ранее в Киеве около храма избили британца.
Автор: Джанабилова Татьяна П