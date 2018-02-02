Windows 10 обошла по популярности Windows 7
Обнародованные аналитические данные говорят о том, что по популярности Windows 10 обошла седьмую версию «операционки». Исследование проводили сотрудники компании StatCounter.
В январе нынешнего года Windows 10 впервые превысила долю Windows 7. Самую свежую ОС Microsoft установили почти 43% пользователей. Что касается доли «семёрки», то ее предпочитают 41,86% обладателей ПК. Почти 9% компьютеров осуществляют работу под управлением Windows 8.1. Менее 3% пользователей установили Windows XP, 0,74% - Windows Vista.
По словам специалистов, указанные цифры отображают только лишь выборку компьютеров, которые работают на той или иной версии Windows. Что касается глобальной статистики, на долю ПК с данной ОС приходится почти 83% устройств. Далее по показателям популярности идут macOS (12,8%), Linux (1,43%) и Chrome OS (0,9%).
В январе нынешнего года Windows 10 впервые превысила долю Windows 7. Самую свежую ОС Microsoft установили почти 43% пользователей. Что касается доли «семёрки», то ее предпочитают 41,86% обладателей ПК. Почти 9% компьютеров осуществляют работу под управлением Windows 8.1. Менее 3% пользователей установили Windows XP, 0,74% - Windows Vista.
По словам специалистов, указанные цифры отображают только лишь выборку компьютеров, которые работают на той или иной версии Windows. Что касается глобальной статистики, на долю ПК с данной ОС приходится почти 83% устройств. Далее по показателям популярности идут macOS (12,8%), Linux (1,43%) и Chrome OS (0,9%).
Автор: Валерия Орлова