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Похудевшая Ляйсан Утяшева рассказала, что не делала пластики
Не так давно похудевшая Ляйсан Утяшева решила рассказать подписчикам о своей пластике. Вторая половинка Павла Воли устала постоянно слышать новые сплетни по поводу её лица.

Похудевшая Ляйсан Утяшева рассказала, что не делала пластики


По словам самой Утяшевой, причиной похудания её лица стала не пластическая хирургия, а самые обычные занятия спортом. Беготня по клиникам и длительные реабилитационные мероприятия забирают массу времени, которого у знаменитости попросту нет. Поэтому жена Павла Воли взялась за свою форму и начала проводить её в порядок, проводя по полдня в спортивном зале.

Также знаменитость перешла на специальную спортивную диету, которую для нее разработали специалисты. Результаты длительных тренировок не заставили себя долго ждать - Утяшева похудела почти на 10 килограммов. Как оказалось, её форма оица располагает к тому, что даже немного лишнего веса делает его округловатым. Уже сейчас гимнастка продолжает готовить свою танцевальную программу и продолжает параллельно уделять внимание семье и супругу в частности.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 14:27
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