Похудевшая Ляйсан Утяшева рассказала, что не делала пластики
Не так давно похудевшая Ляйсан Утяшева решила рассказать подписчикам о своей пластике. Вторая половинка Павла Воли устала постоянно слышать новые сплетни по поводу её лица.
По словам самой Утяшевой, причиной похудания её лица стала не пластическая хирургия, а самые обычные занятия спортом. Беготня по клиникам и длительные реабилитационные мероприятия забирают массу времени, которого у знаменитости попросту нет. Поэтому жена Павла Воли взялась за свою форму и начала проводить её в порядок, проводя по полдня в спортивном зале.
Также знаменитость перешла на специальную спортивную диету, которую для нее разработали специалисты. Результаты длительных тренировок не заставили себя долго ждать - Утяшева похудела почти на 10 килограммов. Как оказалось, её форма оица располагает к тому, что даже немного лишнего веса делает его округловатым. Уже сейчас гимнастка продолжает готовить свою танцевальную программу и продолжает параллельно уделять внимание семье и супругу в частности.
По словам самой Утяшевой, причиной похудания её лица стала не пластическая хирургия, а самые обычные занятия спортом. Беготня по клиникам и длительные реабилитационные мероприятия забирают массу времени, которого у знаменитости попросту нет. Поэтому жена Павла Воли взялась за свою форму и начала проводить её в порядок, проводя по полдня в спортивном зале.
Также знаменитость перешла на специальную спортивную диету, которую для нее разработали специалисты. Результаты длительных тренировок не заставили себя долго ждать - Утяшева похудела почти на 10 килограммов. Как оказалось, её форма оица располагает к тому, что даже немного лишнего веса делает его округловатым. Уже сейчас гимнастка продолжает готовить свою танцевальную программу и продолжает параллельно уделять внимание семье и супругу в частности.
Автор: Артемова Светлана