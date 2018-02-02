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В Свердловской области сгорел дом Ельцина
На территории Свердловской области в поселении Басмановское дотла сгорело домостроение, в котором первый президент России Борис Ельцин, предположительно, провел младенчество. Соответствующие сообщила собственница постройки.

В Свердловской области сгорел дом Ельцина


На момент пожара женщина находилась в отъезде. В соответствии с её словами, здание могло быть спасено, однако тушение пожара отложили до момента отключения электричества.

«В 06:00 сосед увидел дым внутри строения, спустя час местные пожарные прибыли, тушить начали лишь в 10:00. При этом в 09:00 мне позвонили, но к тому времени дом сгорел», — цитируют СМИ слова владелицы здания.

Собственница строения добавила, что пожарные обозначили причиной воспламенения замыкание проводки вследствие перепадов температуры. При пожаре ни один человек не пострадал, однако вещи семьи сгорели. Борис Ельцин родился 87 лет назад в роддоме в поселении Бутка.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:07
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