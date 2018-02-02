В Кирове эвакуировали ж/д вокзал из-за сообщения о подозрительном предмете
В Кирове провели эвакуацию в здании железнодрожного вокзала. Инцидент произошел сегодня, 2 февраля, около 10 часов по местному времени. Причиной послужило обнаружение подозрительного предмета.
Как сообщили сотрудники Управления Росгвардии, на территории железнодорожного вокзала нашли подозрительный предмет. Сейчас территории вокруг здания оцеплена. На место прибыли спасатели и саперы.
По факту случившегося проводится проверка. На данный момент неизвестно, внесены ли изменения в расписание поездов.
Как сообщили сотрудники Управления Росгвардии, на территории железнодорожного вокзала нашли подозрительный предмет. Сейчас территории вокруг здания оцеплена. На место прибыли спасатели и саперы.
По факту случившегося проводится проверка. На данный момент неизвестно, внесены ли изменения в расписание поездов.
Автор: Валерия Орлова