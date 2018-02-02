СМИ: Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал свои акции
Виктор Зубков, глава совета директоров АО «Газпром», реализовал свои акции в сегменте газовой монополии, он вышел из капитала государственной компании. По информации деловых СМИ, пакет ценных бумаг мог достигать по его стоимости более 26,6 млн рублей.
В штаб-квартире российской газодобывающей компании сообщили, что реализация состоялась 25 января текущего года. Отмечено, что размер доли Зубкова в уставном капитале публичного акционерного общества составлял до изменения 0,0007611037%. Суммарный размер принадлежавших главе совета директоров простых акций (до изменения) также был определён в объёме 0,0007611037%.
Размер доли руководителя в уставном капитале ПАО после произошедших изменений зафиксирован в размере 0,0%, подчеркнул представитель компании. Виктор Зубков занял должность председателя совета директоров ПАО «Газпром» в 2008 году.
В штаб-квартире российской газодобывающей компании сообщили, что реализация состоялась 25 января текущего года. Отмечено, что размер доли Зубкова в уставном капитале публичного акционерного общества составлял до изменения 0,0007611037%. Суммарный размер принадлежавших главе совета директоров простых акций (до изменения) также был определён в объёме 0,0007611037%.
Размер доли руководителя в уставном капитале ПАО после произошедших изменений зафиксирован в размере 0,0%, подчеркнул представитель компании. Виктор Зубков занял должность председателя совета директоров ПАО «Газпром» в 2008 году.
Автор: Семен Зайцев